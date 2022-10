Mulher de Bolsonaro diz que Bíblia indica que os sábios são de direita

A mulher de Jair Bolsonaro afirmou hoje que "a Bíblia diz que os sábios se inclinam para a direita", num discurso em que voltou a chamar de "partido das trevas" o Partido dos Trabalhadores (PT).

"A própria Bíblia diz que os sábios se inclinam para a direita, e os tolos se inclinam para a esquerda. Se você for pelo nosso manual da vida, que é a Bíblia Sagrada, a gente já sabe o lado que é certo", afirmou Michelle Bolsonaro, uma fervorosa evangélica.

Acompanhada pela senadora eleita e ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves, a mulher do Presidente encontra-se em São Paulo na sua digressão "Mulheres com Bolsonaro", depois de ter estado em várias capitais do Nordeste, numa tentativa de reduzir uma diferença de mais de 12 milhões de votos que o seu marido teve em relação a Luiz Inácio Lula da Silva.

No evento hoje em São Paulo, que reuniu pastores evangelistas, líderes de outras religiões, militares e polícias, Michelle assumiu-se como uma "dona de casa" que assiste o seu marido, mas que o momento em que o Brasil enfrenta "a obriga" a juntar-se à "luta pela liberdade da nação", que considera ameaçada por uma possível vitória de Lula da Silva, candidato do PT.

"O cancro do partido das trevas que saia de nossa nação", disse.

Michelle Bolsonaro voltou a tentar humanizar o seu marido e admitiu que "ele fala palavrão".

"Eu também não gosto, eu brigo, mas é o meu marido. É o jeito dele, é uma outra geração. Tem 67 anos, formação militar. Mas não olhe agora para o político, olhe para as bandeiras dele. Comparem o lado da direita e o lado da esquerda", sublinhou.

As insinuações de comunismo e de Lula da Silva querer fechar igrejas voltaram a ser lançadas por parte da primeira-dama.

Luiz Inácio Lula da Silva venceu a primeira volta das eleições com 48,4% dos votos e Jair Bolsonaro recebeu 43,2%, pelo que os dois candidatos terão de se enfrentar numa segunda volta marcada para 30 de outubro.