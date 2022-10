160 mil euros para alargar 100 metros de “vereda estreitinha” em arruamento

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) investiu “quase 160 mil euros” para transformar 100 metros de “vereda estreitinha” num arruamento com 4,5 metros de largura.

A nova “estrada” (sem saída) hoje inaugurada no sítio de São João Latrão, na zona alta de São Gonçalo, vem permitir o acesso automóvel a um núcleo habitacional existente junto à Vereda da Cova.

O presidente da CMF, Pedro Calado, acompanhado por Bruno Pereira, vereador com pelouros das Obras Públicas e Infra-estruturas, marcou presença para assinalar “algo que a população já aspirava há muito tempo”, referindo-se à “acessibilidade de carro”.

O novo troço marcado pelo acentuado declive termina em ‘raquete’ de modo a permitir não só a inversão de marcha, mas também lugares (3) de estacionamento.

Pedro Calado reconhece que os quase 160 mil euros ali investidos “não é um investimento muito avultado, em termos financeiros, mas tem um significado muito especial aqui para a população”. Em particular para os residentes com pouca mobilidade e/ou com deficiência, que nas condições anteriores enfrentavam uma realidade “muito difícil” para se deslocarem através da vereda. Com o alargamento agora concretizado “a acessibilidade automóvel é uma das grandes vantagens”, conclui. Pedro Calado aproveitou a ida à zona alta de São João Latrão para assumir o compromisso de prolongar o arruamento “por mais uns 200 a 300 metros”, investimento que deve já figurar no próximo orçamento municipal e que estima possa “ascender aos 300 mil euros”. O desejo do autarca é acrescentar “mais um bocadinho de troço de estrada para facilitar a vida de mais moradores”. Estima que a continuidade do arruamento possa beneficiar “centenas de pessoas” residentes ao longo da vereda.