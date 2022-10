Está tudo pronto para o pontapé de saída dos primeiros jogos da edição de 2022 da Taça dos Campeões da Europa de andebol de praia, na ilha do Porto Santo.

Aquela que foi considerada, em 2022, a melhor praia da Europa recebe pela primeira vez, em solo português, este grande evento internacional organizado pela Federação Europeia de Andebol (EHF) em parceria com a Federação de Andebol de Portugal e da Associação de andebol da Madeira, assim como pelo importante apoio do Governo Regional da Madeira e da Câmara Municipal do Porto Santo.

A autarquia porto-santense aproveitou o final do dia de hoje para realizar uma recepção a todos aqueles que serão os grandes protagonista do evento, nomeadamente equipas, árbitros, delegados e elementos ligados à EHF e FAP.

Numa cerimónia onde não faltou a dança e os cantares da ilha, protagonizado pelo grupo folclórico do Porto Santo, o presidente da autarquia fez questão de agradecer à EHF e à FAP por escolher a ilha para acolher o prestigiado evento europeu durante os próximos três anos.

Já do lado da organização (EHF e FAP), esta elogiou todo o esforço, trabalho e dedicação da autarquia por colocar em 'campo' toda a logística do evento, bem como mostrou-se confiante para as próximas edições do evento, a realizar em 2023 e 2024.