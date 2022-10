Vento faz divergir avião da Binter para o Porto Santo

Aterrou, por volta das 18h30, no Aeroporto do Porto Santo, o ATR 72-600 da Binter, oriundo de Canárias, devido ao vento que se fazia sentir na zona do Aeroporto da Madeira.

Depois de quase uma hora e meia na placa do aeroporto da 'ilha dourada', o aparelho da companhia área canariana já levantou voo com destino à Madeira.

O avião deverá regressar ainda hoje à ilha do Porto Santo com 70 passageiros e levar para a Madeira mais passageiros, entre os quais o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, e mais participantes do V Encontro internacional de Poesia, que terminou, hoje, no Porto Santo.