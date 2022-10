Eduardo Jesus perspectiva Inverno "diferente" no Porto Santo

A ilha do Porto Santo prepara-se para receber mais turistas durante o Inverno deste ano através da nova ligação da easyjet com o território continental português. O secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, destaca que o voo regular operado pela companhia aérea de baixo custo britânica possibilitará um Inverno "diferente" na 'Ilha Dourada', com mais turistas.

Nós acreditamos que tendo esta ligação de Inverno de forma regular vai potenciar o 'short break', o fim-de-semana, uma semana de férias no Inverno. Nós estamos a trabalhar com a companhia para que essa activação do mercado nacional seja feita em força, estamos crentes que com todos estes contributos o Porto Santo poderá ter um Inverno diferente do que tinha anteriormente. Eduardo Jesus

O governante considera que o mercado português "tem respondido lindamente ao apelo da Madeira para que o território do Porto Santo seja visto como um destino próximo, nacional, onde se fala a mesma língua, onde se comunga uma história".

A operação de Inverno da easyjet entre o Aeroporto Internacional de Lisboa e o Aeroporto do Porto Santo tem início neste mês de Outubro e prolonga-se até Março de 2023, meses considerados da época baixa.

EasyJet reforça viagens de Lisboa para o Porto Santo Num comunicado enviado à redacção a easyJet anunciou que irá basear mais três Airbus A321neo, a maior avião da companhia, na sua base em Lisboa, o que permitirá à companhia aérea lançar 13 novas rotas e reforçar a sua capacidade para oito destinos, passando a operar para 10 países.

Eduardo Jesus falava aos jornalistas à margem da abertura do seminário da Porta 33 'Despoletar o Agir', que decorre no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.