Que dirá a Ryanair?

Boa noite!

O CEO da Ryanair vem amanhã à Madeira tomar o pequeno-almoço com a imprensa. Desconhece-se o teor da ementa ‘low cost’, que para o caso até nem é relevante, dado que Eddie Wilson tem muito por explicar, mesmo que só venha “falar um pouco da operação na Madeira e da programação de Inverno”.

Admitindo o óbvio – que vem anunciar que fica tudo na mesma!, o que não sendo mau, defrauda expectativas – cabe-lhe tirar a limpo uma série de questões. Espera-se objectividade e pragmatismo no que concerne à solução inadiável para a trapalhada que é a obtenção dos documentos necessários para levantar reembolsos ao abrigo do subsídio de mobilidade. Espera-se frontalidade na análise dos impactos das taxas aeroportuárias na operação da companhia irlandesa e na competitividade do destino Madeira. Esperam-se números da base na Região, no que toca a ‘load factor’, pontualidade e preços médios. Esperam-se novidades sobre a possibilidade de voar para o Porto Santo. E esperam-se novas ligações para a Região no próximo Inverno IATA , um pouco à imagem do que foi anunciado para Faro, com 30 rotas , 4 das quais em estreia para Frankfurt, Luxemburgo, Madrid e Nuremberga. Com as devidas ressalvas, teremos mais do que as 10 rotas actuais ou nem vale a pena sonhar com destinos acessíveis por pouco mais de 30 euros?

Esperaremos sentados, embora a Ryanair tenha por hábito surpreender.