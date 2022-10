Ruptura na rede deixa alguns sítios de Santa Maria Maior sem água

Uma ruptura na rede está a condicionar o abastecimento de água potável a alguns sítios da freguesia de Santa Maria Maior, com grande impacto na zona da Boa Nova.

Ao DIÁRIO têm chegado queixas de habitantes que foram surpreendidos pela falta de água, dando conta de que esta situação tem condicionado os seus afazeres habituais, sobretudo quando há crianças no agregado familiar.

Alguns moradores revelam que a falta de água ocorreu já depois das 18 horas. Contactando a Câmara Municipal do Funchal, através do seu número geral, têm sido confrontados com uma mensagem automática que aponta a situação anómala na freguesia, estendendo a falta de água até às 23 horas.