Andebol de praia europeu já 'aquece' o Porto Santo

Podemos já afirmar que tudo está pronto para o arranque oficial da Taça dos Campeões da Europa de andebol de praia (EHF Beach Handball Champions Cup), que irá colocar a ilha do Porto Santo e o próprio país, no mapa europeu da modalidade como estreia em termos de organização.

Com a edição de 2022 a ter o seu pontapé de saída marcado para o início da tarde de amanhã, na praia do Porto Santo, nomeadamente junto à zona do Colombos Resort e o Hotel Luamar, ontem a organização fez questão de realizar o último e grande teste antes da competição.

Com a ajuda de várias equipas, nomeadamente de Portugal e da Polónia, o campo principal de jogos serviu, esta tarde de um 'encontro teste'.

Para além de um bom 'treino de adaptação, para as equipas, ao 'areal dourado', a organização conseguiu também testar toda a logística montada, onde não faltou o teste ao marcador electrónico.

Este 'warm up' da Liga dos Campeões de andebol de praia mereceu igualmente uma boa presença de público, entre residentes e muitos turistas que estão de férias no Porto Santo. Um aspecto positivo e que deixa antever 'casas cheias' no arranque da competição.

O EHF Beach Handball Champions Cup arranca hoje e prolonga-se até domingo, contando com um total de 32 equipas (16 masculinas e 16 femininas) e cerca de mais de 200 atletas oriundos de 13 países distintos.