Pescador desaparecido no Porto Moniz

Um homem na casa dos 60 anos encontra-se desaparecido desde a madrugada de hoje, depois de ter saído para o mar à pesca da pota.

O sobrinho referiu ao DIÁRIO que o último contacto que teve com ele foi pela 00h30 e diz que desde então José Barros não voltou para terra o que está a deixar a família bastante preocupada.

Nas buscas estão já empenhadas uma embarcação da Capitania do Porto do Funchal, uma embarcação do SANAS do Porto Moniz e o helicóptero vai juntar-se agora às buscas pela embarcação.