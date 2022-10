Faleceu o padre Marcelino Teixeira de Freitas

O padre Marcelino Teixeira de Freitas faleceu no dia de hoje, segundo informou a Diocese do Funchal, assim com os Dehonianos - Sacerdotes do Coração de Jesus, nas suas páginas de facebook.

"É com profunda tristeza e consternação que comunicamos o falecimento do padre Marcelino Teixeira de Freitas. O Pe. Marcelino sofria de doença grave desde há vários anos e estava a tratar-se no Hospital de S. João no Porto. Recentemente estando de férias junto da sua família na Madeira, ele viu o seu estado de saúde agravar-se e foi internado em finais de Setembro no hospital Dr. Nélio Mendonça no Funchal", pode ler-se na página dos Dehonianos.

Marcelino Teixeira de Freitas nasceu a 6 de Dezembro de 1947 na ilha da Madeira, Faial, tendo sido ordenado sacerdote a 27 de Dezembro de 1976.

"A Diocese do Funchal envia as suas condolências aos Padres Dehonianos e à família do padre Marcelino. Dá graças a Deus pelo seu ministério sacerdotal e convida à oração pela sua alma. Que descanse em paz", pode ler-se na página de facebook da Diocese.