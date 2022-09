Marta Freitas representa PS no Conselho Consultivo sobre Direitos das Pessoas com Deficiência

A deputada do Partido Socialista-Madeira (PS-M) à Assembleia da República, Marta Freitas, volta a representar o Grupo Parlamentar do PS no Conselho Consultivo do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

A socialista, que já havia assumido esta posição no mandato anterior, foi agora reconduzida pelo Grupo Parlamentar do PS-M, tendo tomado posse esta segunda-feira, 26 de Setembro.

Marta Freitas vê o facto de ter sido novamente escolhida não só como "um reconhecimento da sua prestação durante o período em que assumiu este cargo", mas, "principalmente, como um sinal de confiança no trabalho que tem vindo a desenvolver na Assembleia da República nas matérias ligadas aos direitos das pessoas com deficiência", tendo, desta forma, a possibilidade de acompanhar de perto a implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em todo território nacional, inclusive nas Regiões Autónomas.

“É com muita honra e sentido de responsabilidade que encaro a nomeação para este organismo que tem em vista a promoção, protecção e monitorização da implementação da Convenção”, refere a parlamentar citada em comunicado de imprensa, sublinhando a "preocupação e a acção consistente que o Governo da República tem tido nesta matéria, com várias medidas sociais em prol da igualdade de direitos e da melhoria das condições de vida das pessoas com deficiência".

Como exemplos, apontou "o reforço dos apoios sociais, a implementação do Modelo de Apoio à Vida Independente ou a aposta nas acessibilidades".

De referir que a deputada eleita pelo círculo eleitoral da Madeira integra igualmente o Grupo de Trabalho – Inclusão e Direitos das Pessoas com Deficiência, no âmbito da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, bem como a Subcomissão para a Igualdade, dentro da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.