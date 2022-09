Frederica Teixeira renova pelo Sporting de Espinho

A jovem madeirense Frederica Teixeira irá voltar a vestir a camisola da equipa de voleibol do Sporting de Espinho para a temporada 2022/2023.

Depois de na época passada ter sido um 'reforço' na equipa de sub-21 bem como da formação principal o conjunto espinhense a atleta de 19 anos de idade volta a competir ao mais alto nível nacional, desta feita no Campeonato Nacional da I Divisão feminina (Liga Lidl).

"Conhecida pela sua alegria contagiante e o pelo seu sotaque tão característico, o braço esquerdo da equipa já começa a fazer parte das páginas mais bonitas da história espinhense. A Frederica Teixeira fica no clube das riscas pretas e brancas para mais e melhor. Boa época, 'braço canhão' esquerdo", pode ler-se na página de facebook da colectividade.

Frederica Teixeira representou por várias épocas o conjunto madeirense do Club Sports Madeira, clube que este ano está de regresso ao principal escalão do voleibol português, rumando depois ao norte do pais, onde actualmente estuda no ensino superior.