Viatura avariada congestiona via rápida no Funchal

Uma viatura avariada na via rápida (VR1) à entrada do túnel João Abel de Freitas, na zona dos Viveiros, está a provocar congestionamento no trânsito numa extensão de quase 2 quilómetros.

O condicionamento provocado pela viatura imobilizada na via da direita,

ocorre no sentido Machico – Ribeira Brava, mais precisamente ao quilómetro 17.8.