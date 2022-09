Madeirense Marco Freitas e 'companhia' entram a vencer no mundial

A Seleção Masculina de Ténis de Mesa começou da melhor forma o Campeonato do Mundo de Equipas em Chegdu, na China.

Hoje, 30 de Setembro, Portugal encontra-se em 9.º lugar no ranking mundial de equipas, batendo a Eslováquia (25.º) por 3-1.

João Geraldo, 49.º do Mundo, foi o primeiro a entrar em prova quando defrontou Yang Wang (38.º), o líder da equipa eslovaca. O português acabou por cair em cinco partidas (3-2), com parciais de 6-11, 11-4, 14-16, 12-10 e 11-5.

O madeirense Marcos Freitas (33.º) restabeleceu a igualdade ao bater com alguma facilidade Jakub Zelinka (291.º) por 3-0 (11-9,11-6 e 11-4), antes de João Monteiro (83.º) adiantar a Seleção com uma vitória sobre Adam Klajber (280.º) por 3-1 (5-11, 11-4, 11-4 e 11-6).

Com possibilidade de fechar o encontro e dar um passo importante no Grupo 6, o madeirense foi a jogo com Yang Wang e superiorizou-se em quatro sets (3-1), com parciais de 8-11, 12-10, 11-8 e 14-12.

A Seleção vai desfrutar agora de um dia de descanso, antes de enfrentar o Brasil, 6.º do ranking mundial, na madrugada de domingo, às 3h portuguesas.