GR louva técnico e atletas madeirenses que participaram nos mundiais para atletas com Síndrome de Down

O Governo Regional da Madeira decidiu louvar publicamente o técnico madeirense Duarte Nuno Freitas Sousa e os atletas madeirenses Luís Ricardo Agrela Teixeira, Ricardo Nuno Barros Santos, Hélder Freitas Ornelas e Francisco Samuel Ferreira Gouveia, bem como o Clube Desportivo Os Especiais.

O técnico e os atletas representaram a Selecção Nacional de Andebol que conquistou a medalha de bronze nos Campeonatos do Mundo de Basquetebol e Judo para Atletas com Síndrome de Down, que se realizou no último fim-de-semana na capital madeirense.

Outras deliberações do conselho do Governo Regional

- Actualizar em 3.6% as comparticipações mensais atípicas previstas no âmbito dos instrumentos de cooperação celebrados entre o Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM e as Instituições, com efeitos reportados a 1 de Janeiro de 2022.

- Autorizar a declarar de Utilidade Pública a expropriação, por ser necessária para a obra de “Estabilização dos Taludes e Reconstrução de Muros da ER 107”, de parcelas de terreno necessárias à concretização da mesma.

- Aprovar 3 contratos-programa de desenvolvimento desportivo (CPDD) do PRAD 2021/2022, no montante global de 186.461,60 €, referentes a deslocações das associações regionais de modalidade e multidesportivas.

- Autorizar a venda por ajuste directo de prédio rústico localizado ao sítio da Lombadinha, freguesia de Gaula, concelho de Santa Cruz.

- Adquirir pela via do direito privado parcela de terreno âmbito da obra de construção da Variante à E.R. 104 Rosário/São Vicente” .

- Expropriar parcela de terreno no âmbito da “ Via Rápida Funchal/Aeroporto – 2.ª Fase – Alterações ao Projecto”.

- Expropriar parcela de terreno necessária para a obra de beneficiação e reconstrução, incluindo sinalização e segurança, da ER 101.

- Autorizar a celebração de um contrato-programa com a Confraria Enogastronómica da Madeira tendo em vista a definição do processo de cooperação financeira entre as partes outorgantes para o apoio ao seu funcionamento no ano de 2022. Para tal será concedida à Confraria Enogastronómica da Madeira uma comparticipação financeira que não excederá o montante de 9.500,00 (nove mil, quinhentos euros).