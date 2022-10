976 infracções detectadas em campanha nacional devido ao uso do telemóvel durante a condução

No âmbito da campanha de Segurança Rodoviária 'Ao volante, o telemóvel pode esperar', as forças de segurança fiscalizaram, entre os dias 3 e 10 de Outubro, em Portugal, 57.840 veículos, tendo sido registado um total de 14.945 infracções, das quais 976 relativas ao uso indevido do telemóvel durante a condução.

No período da campanha, de 3 a 10 de Outubro de 2022, registou-se um total de 2.769 acidentes, de que resultaram 15 vítimas mortais, 51 feridos graves e 878 feridos leves.

As 15 vítimas mortais, 14 do sexo masculino, tinham idades entre 18 e 77 anos.

Os 14 acidentes com vítimas mortais ocorreram nos distritos de Braga (2), Bragança, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Santarém (2), Lisboa, Setúbal (2) e Faro (3).

Destes acidentes, a maioria (8) foram colisões, as quais envolveram um total de 21 veículos: 10 veículos ligeiros, 4 veículos pesados, 6 velocípedes e 1 motociclo.

Adicionalmente, ocorreram 5 despistes, maioritariamente em curva, de 3 veículos ligeiros e 2 motociclos.

Verificou-se ainda 1 atropelamento, na EN125, em Faro.

Relativamente ao período homólogo de 2021, verificaram-se menos 122 acidentes, mais 6 vítimas mortais, menos 1 ferido grave e menos 65 feridos leves.

A campanha de Segurança Rodoviária 'Ao volante, o telemóvel pode esperar', da responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP), contou, uma vez mais, com a participação do serviço das administrações regionais da Região Autónoma dos Açores e da Região Autónoma da Madeira na realização de acções de sensibilização, completando o trabalho de fiscalização que tem sido realizado pelos comandos regionais da PSP.