Árbitros da Madeira promovem evento para treinadores na Escola Horácio Bento

O NAFRAM - Núcleo de Árbitros de Futebol da RAM irá organizar, no próximo dia 24 de Outubro, um evento que pretende reunir, na Escola Secundária Horácio Bento Gouveia, no Funchal, todos os treinadores das equipas seniores que irão participar no Campeonato de Divisão de Honra Regional e Campeonato Regional de 1.ª Divisão.

Este encontro, que terá como lema 'O Espírito do Jogo: Formar, Atuar e Querer Jogar', pretende "apelar a todos os intervenientes na competição regional para a necessidade de conhecerem um pouco mais sobre as leis do jogo e alterações em vigor para a nova época, num processo de crescimento e aprendizagem, assim como cultivar o espírito de de fair-play num desporto que queremos cada vez mais 'correcto' e 'limpo' de forma a atrair cada vez mais adeptos aos estádios da nossa Região", refere a organização em comunicado de imprensa.

O programa engloba uma sessão de esclarecimentos sobre as alterações às Leis do Jogo e um fórum de discussão sobre a gestão dos bancos/ comportamento dos intervenientes e o tempo útil de jogo.

O evento, que decorrerá pelas 18h45 do dia 24, contará com a presença de João Henriques ( treinador de Futebol do CS Marítimo), Marco Ferreira (ex-árbitro internacional e actualmente a desempenhar funções formativas na F.P.F.) e Anzhony Rodrigues (árbitro da segunda categoria nacional (C2)), como oradores convidados, entre várias entidades ligadas ao desporto regional.