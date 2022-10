PAN propõe projecto 'Abraçar o Futuro' para promover saúde mental nas escolas

Na data em que se assinala o Dia Mundial da Saúde Mental, o PAN Madeira constata que "a situação não está para brincadeiras", nomeadamente no que aos mais novos diz respeito. A comissão política regional do partido apresenta, por isso, um projecto para promover a saúde mental nas escolas..

"O PAN Madeira entende que o aumento de casos de violência de género, contra idosos e a criminalidade/mendicidade é essencialmente um problema do foro mental, nesse sentido defendemos que nas escolas seja promovido o projecto 'Abraçar o Futuro', a ser promovido por um psicólogo, um assistente social e um docente de Educação Física com o objectivo de definir estratégias de prevenção e promoção da saúde mental".

A iniciativa prevê nomeadamente: "formas de auto equilíbrio mental; prevenção da violência; prevenção do abuso de drogas, álcool e tabaco; definição com os jovens do seu projeto de vida", com o objectivo final de "prevenir perturbações emocionais/ comportamentais e as ansiedades".

O PAN critica também a atitude dos secretários regionais da Educação e Saúde sobre esta temática, para quem "este é um não assunto", acusa.

O PAN Madeira que que a saúde mental das crianças e jovens deve ser uma área-chave para a qual os decisores políticos devem dirigir a sua atenção e preocupações, pois na sua pouca idade enfrentaram um confinamento que os remeteu para longos períodos de isolamento e agora enfrentam uma guerra e uma crise económica que coloca em causa a estabilidade dos seus agregados familiares e comunidades, entende o PAN que essa intervenção deve ser reforçada principalmente no contexto escolar (com o reforço dos psicólogos nas escolas), onde um número cada vez maior de crianças e jovens enfrentam as mais variadas dificuldades, sociais, e apresentam muitas dificuldades em responder aos desafios inerentes ao crescimento.

O PAN socorre-se de dados da Organização Mundial de Saúde para suportar a sua posição, apontando que "em todo o mundo, cerca de 20% das crianças e adolescentes sofrem de problemas comportamentais ou emocionais, sendo que 1 em cada 8 apresenta uma perturbação mental".

"Fazendo a tradução desta prevalência para a sala de aula e assumindo uma sala de aula 'média' com 30 alunos, 6 alunos em cada turma apresentarão uma perturbação do foro mental", sublinha o partido em nota de imprensa.

A proposta do PAN Madeira visa assim reforçar o número de psicólogos nas escolas, permitindo: "criar crianças e jovens resilientes; contribuir para o desenvolvimento positivo dos jovens; melhorar a empatia e, por conseguinte, diminuir o bullying e a agressividade; melhorar o desempenho escolar e diminuir o absentismo; aumentar o bem-estar dos jovens, das suas famílias e consequentemente das comunidades; criar espaços de ajuda; reduzir os problemas de aprendizagem, disciplinares, a violência dentro e fora da escola, problemas emocionais, o tabagismo, o abuso de álcool e de substâncias psicotrópicas e as experiências sexuais precoces; diminuir as consequências económicas da falta de saúde mental".

"A ser adotado o projeto do PAN permite que a escola enfrente, o seu grande desafio de, por um lado, lidar com um conjunto de problemas de comportamentos e de saúde (mental e física), e por outro, assumir um papel importante na promoção do bem-estar das crianças e jovens e das suas competências sócio emocionais", conclui a Comissão Política Regional da Madeira do PAN.