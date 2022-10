Dar a volta às grandes crises

Em dia de aniversário do DIÁRIO destacamos os períodos mais conturbados da Madeira nos últimos 146 anos. Do último quartel do século XIX, passando pelas duas grandes guerras ao conflito na Ucrânia, há uma história de fome, miséria, emigração e revoltas, mas também lições de bravura, resistência e superação.

"Transferências do OE aquém do desejado" é outro dos temas em destaque na edição impressa desta terça-feira, 11 de Outubro. O secretário das Finanças diz que verba para o novo hospital não está correcta. Já Carlos Pereira, do PS, assegura que documento aumenta salários e reduz impostos na Região.

“O meu coração ainda está na ilha”, são palavras de João de Goes, emigrante madeirense no Curaçau, que não esquece ‘golpe’ da banca, mas quer um voo directo e a reactivação do centro português. Albuquerque está de visita à terra que acolheu milhares de madeirenses.

Já na entrevista de hoje, a presidente da Associação Nacional de Farmácias defende o alargamento dos serviços dispensados à população das localidades pouco povoadas e um apoio público para farmácias em zonas isoladas.

Tudo isto e muito mais poderá ler esta terça-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aquí:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt.

Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada:

Diário de Notícias Madeira [www.dnoticias.pt] Diário de Notícias Madeira [www.dnoticias.pt], Funchal. 366,005 likes · 17,928 talking about this. Mais Madeira do que nunca... http://www.dnoticias.pt

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira:

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.