“Temos uma sociedade mais preparada em termos de igualdade de oportunidades ”

No lançamento do livro ‘Olhares Cruzados sobre os Feminismos e a Educação Feminina em Portugal e no Brasil nos Alvores do Século XX’, que decorreu, esta sexta-feira, na Sala dos Arcos da Reitoria da Universidade da Madeira, o Presidente da Câmara Municipal do Funchal afirmou que hoje “a sociedade está mais preparada em termos de igualdade”, realçando que passados dois séculos “muito se evoluiu e começámos a dar igualdade de oportunidades a ambos os sexos (homens e mulheres).

Pedro Calado observa que as diferenças foram se esbatendo ao longo dos anos e hoje temos uma “sociedade equilibrada e plena de direitos”.

O presidente da autarquia é da opinião que “para defesa da própria mulher, quanto menos se falar nesta questão melhor, porque não há distinção, e, nós enquanto município e com competência nesta área da igualdade de oportunidades, vamos levar essa mensagem às escolas. “Hoje a igualdade de direitos é plena, qualquer mulher com capacidades e com provas dadas, consegue chegar onde qualquer outro conseguiria chegar”, frisou. “É bom que determinados preconceitos acabem e que as pessoas saibam reconhecer livremente aquilo que é livre de cada um dos géneros e que não se faça distinções para não se cair noutras dialéticas, não sendo positivo”, salientou.

Pedro Calado enalteceu o “ brilhante” trabalho histórico e cientifico da autora e sobretudo por ser um trabalho produzido por uma madeirense.

O livro de Carla Baptista, que levou oito anos de investigação, pretende ser um contributo para o estudo da história das relações culturais entre os dois países no feminino em várias áreas do social, cultural, jurídico, religioso e politico.