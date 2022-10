Bruno Melim diz que a JSD está “preparada”

Bruno Melim deixou ainda no encerramento do Congresso Regional da JSD-M uma mensagem: "Estamos preparados, pelo trabalho que fizemos ao longo dos últimos 4 anos, reconhecido inclusive de forma bastante amarga pelos nossos adversários, para servir a Região e termos um maior número de elementos em funções legislativas e executivas num futuro próximo. Sem petulâncias, nem arrogâncias".

Com a humildade considera que os jovens “estão prontos para dar, ainda mais, à Madeira”, afirmou tendo vários presidentes honorários da JSD-M, entre os quais, Jaime Filipe Ramos ou Nivalda Gonçalves que à frente tinha Pedro Coelho, presidente do município de Câmara de Lobos

E depois deixou uma ambição: “Aquele que é o nosso maior desejo é desenhar respostas efectivas para a nossa Juventude. Seja com a criação do Estatuto do Estudante Deslocado para todos quantos estudam no continente e que pretendemos dar forma, em sede de assembleia legislativa o mais rapidamente possível”.

Aos adversários que “passam a vida a reclamar de tudo, pena que onde têm e tiveram poder não mudaram nada, não acrescentaram nada, não fizeram nada. É essa a nossa grande diferença”, rematou com "vivas à Madeira, à JSD e à Madeira livre"