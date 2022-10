Albuquerque prepara a Madeira para impacto da recessão

Com dois secretários regionais na fila da frente [ Rui Barreto e Pedro Fino], o presidente do Governo Regional antevê que a Região deve e vai estar preparada para o impacto da recessão que algumas economias vão registar.

“Vai ser um inverno de grande recessão e devemos estar precavidos”, afirmou. As palavras estão a ser proferidas na sessão solene do Dia do Concelho de Câmara de Lobos.

“O nosso objectivo é continuar a manter todos os índices de credibilidade”, expressou, lembrando algumas medidas que já foram tomadas pelo seu Executivo para mitigar aumento de preços em matérias-primas ou na energia.

E não fosse a crise pandémica e a “guerra idiota”, a Madeira teria continuado a linha de maior riqueza per capita que alcançou em 2019 e onde, nessa altura, uma taxa residual no desemprego, no entanto chegou uma crise sem paralelo que contraiu a economia, lamentou.

Albuquerque não esquece todos os pacotes de ajudas que chegaram um pacote às famílias numa tentativa de manter “uma estrutura social e empresarial”.

E foi graças ao “superávit” e a graças às boas gestões do governo que foi possível injectar os auxílios, sublinhou.

“Nós independentemente do que irá suceder, estamos confiantes”, fruto da confiança existente, à estabilidade política e social.

Terminou garantindo que “todos os compromissos com o município de Câmara de Lobos serão cumpridos”.