Porto Santo assinala os 25 anos de elevação a cidade e os 100 anos da reflorestação do Pico do Castelo

Este sábado, 7 de Agosto, o Porto Santo celebrou os 25 anos da elevação da Vila Baleira a cidade e os 100 anos da reflorestação do Pico do Castelo.

A cerimónia de comemoração teve lugar no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo e ficou marcada pelos discursos do presidente da autarquia local, Idalino Vasconcelos, e da secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada.

"Nesta data auspiciosa lembramos a alma, a vivência e o espírito porto-santense, um povo que nunca baixou os braços e que arduamente lutou em condições muito adversas, até transformar este paraíso o que é hoje, um cartaz ao mais alto nível", começou por dizer Susana Prada.

A secretária com a pasta do Ambiente relembrou todo o trabalho iniciado há 100 anos por Schiappa de Azevedo de reflorestar os diversos picos do Porto Santo. "Um trabalho que teve a sua continuidade por parte do Governo Regional, sob orientação de Rocha da Silva, onde novas reflorestações foram realizadas”, destacou.

Susana Prada recorda que os trabalhos de reflorestação continuam a ser desenvolvidos, mencionando o sítio dos Morenos, um esforço conjunto do Governo Regional, da Câmara Municipal e Junta de Freguesia, com o apoio da comunidade escolar, frisa.

“Os trabalhos de reflorestação são para se manter” garantiu Susana Prada.

Em linha com a recente estratégia para as florestas da União Europeia, que considera as florestas essenciais para tornar a Europa o primeiro continente neutro em emissões de gases com efeitos de estufa, cuja a meta é em 2050. Susana Prada, secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas

Já o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, salientou a "cooperação entre o município e o Governo Regional para comemorar os 25 anos de elevação de vila a cidade do Porto Santo e também os 100 anos da reflorestação dos picos do Porto Santo”.

O autarca vincou que com a cerimónia pretende "homenagear a iniciativa de reflorestação dos picos sobranceiros a cidade Vila Baleira, começando no Pico do Castelo, seguindo-se os Picos do Facho, Gândara e Branco, lutando contra todas as dificuldades e empenho nos maiores sacrifícios”.

Apôs os discursos, Susana Prada e Idalino Vasconcelos subiram até ao Miradouro do Pico do Castelo, onde descerraram a placa alusiva, as 100 anos da reflorestação no Porto Santo. Depois, inauguraram aquele que será a partir hoje, o largo do Município [a meio dos edifícios da Câmara Municipal e Sociedade de Desenvolvimento].

Integrado nas comemorações foi lançado hoje o livro de Rute Areal 'O Regente da Floresta', e também alguns alunos porto-santenses foram distinguidos pela suas notas de final de ano lectivo. Para terminar o pintor Francisco Maya, inaugura a exposição '3 anos…4 exposições…alguma arte', no edifício os Paços do Concelho.