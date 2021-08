Calendário escolar 2021/2022 para a Madeira já foi publicado

Foi publicado hoje, no Jornal Oficial da Madeira, o despacho da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia que aprova o Calendário Escolar para o ano lectivo de 2021/2022 dos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública da Região Autónoma da Madeira.

DN/ARTE

Tal como o DIÁRIO publicou na edição impressa do dia 17 de Julho, nas escolas da Região ono lectivo 2021/22 começa entre 6 e 10 de Setembro para os alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico. As aulas no Secundário começam entre 13 e 16 de Setembro, uma semana antes também da data de arranque do ano lectivo para todos os níveis de ensino no país (de 14 a 17 de Setembro).

As férias de Natal começam a 17 de Dezembro e terminam a 2 de Janeiro. O 2.º período começa a 3 de Janeiro e decorre até 1 de Abril, sendo que haverá uma pausa paras férias de Carnaval nos dias 28 de Fevereiro, 1 e 2 de Março. Também tal como aconteceu já no ano lectivo que findou, em 2021/2022 a Região manterá as duas semanas na interrupção lectiva por altura da Páscoa, sendo que o calendário escolar nacional prevê uma semana e meia.

O 3.º período inicia-se a 19 de Abril, terminando o ano em dias diferentes, de acordo com o ciclo/ano lectivo: 7 Junho de 2022 para os 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade, 15 de Junho de 2022 para os 5.º, 6.º , 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade e 30 de Junho de 2022 para o 1.º ciclo.

As actividades educativas com crianças nas creches, jardins de infância, infantários e unidades de educação pré-escolar têm início a 6 de Setembro de 2021 e termo a 15 de Julho de 2022. As actividades nas instituições de educação especial iniciam-se a 6 de Setembro.

Para consultar o despacho relativo ao calendário escolar, consulte o JORAM através deste link.