Morreu a empresária Muriel Ribeiro

Morreu a empresária Muriel Dilly Henriques de Freitas Santos Ribeiro, que foi condecorada a 10 de Junho e 2018 pelo Presidente da República, com o grau de comendador da ordem do Mérito Empresarial - Classe de Mérito Comercial.

Nasceu em casa, no Funchal, na Quinta Penha de França, de mãe irlandesa e pai madeirense, há 99 anos. Casou com o médico António Ribeiro, teve dois filhos e liderou a criação de um negócio hoteleiro do qual era proprietária.

Para além do Hotel Quinta da Penha de França, na Rua Imperatriz Dona Amélia, e do Joe's Bar, estava à frente de outros negócios, tendo uma presença muito expressiva no sector do turismo.

Muriel Ribeiro tinha sido, também, condecorada por Alberto João Jardim, no seu último ano de governação, com a Medalha de Mérito.

À família de Muriel Ribeiro, o DIÁRIO endereça as sentidas condolências.