Nuno Batista está preparado para “servir o Porto Santo e todos os Porto-Santenses”

Foi na entrega da lista de candidatos aos diferentes órgãos locais que concorrem às próximas Eleições Autárquicas, que Nuno Batista deixou claro que ele e a sua equipa estão disponíveis, preparados e motivados para servir o Porto Santo e todos os Porto-Santenses, num compromisso que assumem “com seriedade, coragem, determinação e vontade de trabalhar”.

O candidato pela coligação PSD/CDS à Presidência da Câmara Municipal diz ser esta uma equipa que “integra uma vasta e diversificada experiência, respeita a paridade em 50% e se assume aberta à sociedade civil Porto-Santense, ao integrar 40% de candidatos independentes”. Isto, acrescenta Nuno Batista, “a par do facto das nossas listas apresentarem mais de dois terços de candidatos com idades entre os 20 e os 40 anos, sendo, por isso mesmo, exemplo de renovação e da aposta na juventude e no futuro melhor que todos projetamos para o nosso Porto Santo”.

Política de proximidade é prioridade

Com o objectivo reiterado de assegurar “uma governação de proximidade, que atenda, simultaneamente, aos cidadãos individuais e às instituições e associações locais”, esta candidatura conta com o contributo de todos, quer o sector público, quer privado, de modo a encontrar as respostas que faltam ou que importam reforçar no Porto Santo.

No fundo, explica, “é nosso objectivo colocar o Município ao serviço da população e queremos trabalhar em rede, com todos, num projecto político que não rompe, mas que aprende com o passado”.

“Todos os compromissos serão para cumprir”

“Seremos a voz de um Porto Santo capaz, de um Porto Santo trabalhador, de um Porto Santo moderno, de um Porto Santo seguro, de um Porto Santo preparado para o presente e para o futuro”, reforça, por fim, Nuno Batista, que apela a que os Porto-Santenses acreditem no seu projecto e dele façam parte, em nome das oportunidades que existem e que têm de ser abraçadas, tanto do ponto de vista social quanto económico, cultural e ambiental.

“O Porto Santo é de todos os Porto-Santenses e é por eles que nos propomos a trabalhar, a lutar e a garantir que todos os compromissos que assumimos e que iremos assumir, até ao fim desta campanha, serão integralmente cumpridos”, remata, por fim, o candidato.

De entre os compromissos já assumidos pela candidatura 'Acredita Porto Santo', nota para a construção da Unidade de Saúde Local, para a criação de um loteamento para habitação jovem, em prol do maior investimento na rede viária agrícola, a favor da requalificação do actual Parque de Campismo do Porto Santo, na criação de mais oferta de estacionamento na cidade, no alargamento do Programa de recuperação de estradas e passeios a toda a ilha e, inclusive, já assumiu a manutenção do IMI no valor mínimo, a redução do IRS e a manutenção da Derrama Municipal.