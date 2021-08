Uma em cada mil vacinas causa reacções adversas

Até 31 de Julho, foram notificados 374 casos de efeitos secundários, na sua maioria dores de cabeça e febre, resultantes de inoculações contra a covid-19. É esta a manchete da edição impressa do DIÁRIO deste sábado, que avança ainda que foram já vacinados 2.886 adolescentes na Região. Amanhã há novo ‘Open Day’ no Madeira Tecnopolo, mas desta feita para a vacina Janssen, recomendada a partir dos 18 anos.

Também em destaque está o Rali Vinho Madeira e a “lotaria de pneus” que deu liderança a Miguel Nunes, no fim da primeira etapa, com Alexandre Camacho a somar mais 11,3 segundos. Ainda no desporto, fique a saber que o Marítimo recebe o Braga com ambição, no arranque da I Liga.

Na ‘Volta à Ilha’ o DIÁRIO pára este sábado no Jardim do Mar, uma freguesia atormentada pelo lixo e pela falta de estacionamento. No Jardim do Mar não há multibanco, nem correios, mas a população vê ali um “cantinho do céu”.

Saiba, ainda, com o seu DIÁRIO de hoje, que 67 pessoas já beneficiaram do incentivo à casa eficiente, em cerca de dois meses, desde a sua entrada em vigor, a 2 de Junho, e também que já vai numa dúzia o número de árvores que foram abatidas no Largo da Fonte, no 'coração' do Monte, após o incidente de domingo passado.