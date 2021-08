Simpósio Ambiental regressa este ano ao Porto Santo

Depois de um ano de interregno devido à pandemia, o município do Porto Santo vai retomar o Simpósio Ambiental da ilha do Porto Santo. A reflorestação é o tema de 2021, ano em que a ilha dourada celebra o seu centenário. Daí que o município queira salientar a importância da florestação e da recuperação dos ecossistemas, na melhoria da qualidade de vida das populações e ainda como factor fundamental na adaptação às alterações climáticas que tornam os territórios insulares ainda mais susceptíveis.

Subordinado ao tema 'Reflorestar para o Futuro', o simpósio terá uma sessão teórica no dia 6 de Agosto, pelas 15 horas, no auditório da Câmara Municipal do Porto Santo. Para falar da obre 'A Floresta na Reserva da Biosfera da ilha do Porto Santo', o evento conta com Susana Fontinha, da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas. Também Manuel António Filipe, do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, vai desenvolçver o tema 'Porto Santo - 100 anos de Reflorestação'. Segue-se o geólogo João Baptista, da Unidade de Investigação GEOBIOTEC, FCT da Universidade de Aveiro, para explorar o tema 'Solos e Paleossolos da ilha do Porto Santo: Importância'.

Para 7 de Agosto, a partir das 15 horas, está marcada uma saída de campo interpretada pelos oradores convidados com previsão de término pelas 17 horas.

A participação do Simpósio Ambiental é gratuita, mas obriga a uma inscrição prévia que deve ser enviada para [email protected]. A organização solicita ainda o Certificado de Vacinação contra a Covid-19 para avaliar a lotação dos espaços.