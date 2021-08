Obras ‘quebram’ a pacatez que cativa residentes e moradores do Jardim do Mar

O Jardim do Mar foi uma das poucas freguesias que viu aumentar a população residente, segundo os dados preliminares dos Censos 2021. São agora mais 10 residentes na mais pequena freguesia em área e em população do concelho da Calheta. O crescimento fica a dever-se, sobretudo, aos estrangeiros que escolheram o Jardim para viver.

Na localidade da zona oeste e à beira-mar, a população na sua grande maioria é idosa. A escola fechou devido ao número muito reduzido de crianças, mas agora as poucas crianças têm de se deslocar para a freguesia vizinha, o Estreito da Calheta, para poderem frequentar o ensino.

No entanto, são muitos os turistas e madeirenses que procuram o Jardim do Mar, essencialmente no Verão. Já no inverno são os surfistas que dão mais vida à pequena localidade da Madeira.

Na freguesia não há multibanco, nem correios e o percurso para sair ou chegar à freguesia tem de ser feito agora pela estrada antiga que liga a freguesia da Fajã̃ da Ovelha devido às obras.

O único incómodo para a população, de momento, prende-se com o facto de a estrada estar fechada devido às obras no troço Estreito da Calheta/Jardim do Mar de prevenção e mitigação do risco de derrocadas nas escarpas sobranceiras ER23 e de terem de utilizar a única via possível e aberta, para além de implicar um percurso mais longo e mais demorado. Temem ainda que no Inverno a queda de pedras seja um problema na via pública.

Na pacatez da freguesia os mais idosos encontram-se no centro da localidade, junto à igreja, uns sentados nos bancos do jardim e outros jogando às cartas debaixo de uma latada.

As preocupações da população do Jardim do Mar prendem-se com o estacionamento e com os locais do lixo. Um dos locais onde se encontram os contentores do lixo é perigoso, junto à escarpa e próximo ao local onde estão a decorrer as obras do túnel.

Um dos donos dos restaurantes existentes na freguesia queixa-se da falta de clientela, embora o alojamento local e as casas de turismo rural estejam cheias nesta altura do ano.

A professora Patrícia Sumares salientou que fazem falta estacionamentos destinados aos residentes que vivem no Jardim do Mar e ainda mais espaços para colocarem o lixo e, por isso, sugeriu ainda a colocação de contentores subterrâneos, até por causa do cheiro e da imagem.