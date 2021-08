Mega-operação de combate ao tráfico de droga levou PSP e PJ à Marinheira

Uma mega-operação de combate ao tráfico de estupefacientes, coordenada pela Polícia Judiciária (PJ) e que contou com a colaboração da PSP, mobilizou um vasto contingente fortemente armado, para o Caminho Velho da Marinheira, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, da qual terá resultado na apreensão de uma quantidade de droga e na detenção de suspeitos.

Desde as 7 horas da manhã desta quinta-feira que dezenas de elementos policiais, fardados e à paisana, alguns deles armados com shotguns, estiveram a efectuar buscas em várias casas dando cumprimento a mandados de busca domiciliária com o auxílio de cães pisteiros dos binómios cinotécnicos da Unidade de Polícia Técnica.

O acesso a alguns arruamentos foram encerrados durante o período em que decorreu esta operação de combate ao tráfico de droga que se prolongou até perto das 10h30.

Segundo o que moradores da localidade relataram ao DIÁRIO, logo pela manhã algumas pessoas acordaram sobressaltadas com as pancadas que se ouviram nas portas das habitações alvo desta rusga.

A vizinhança refere que há já algum tempo que estranhava a afluência de carros topo de gama e outros de alta cilindrada, com música alta, que ali acorriam com frequência durante a madrugada. Acrescenta ainda que era habitual uma das famílias visadas nesta operação de combate ao tráfico de estupefacientes trocar de carro.

A situação gerou algum aparato na localidade.

Sabe-se que estas buscas resultaram na apreensão de substâncias estupefacientes. Alguns indivíduos, alegadamente do mesmo seio familiar, foram algemados no âmbito desta investigação que segue os trâmites sob a tutela do Ministério Público.