Saiba como vai estar o tempo para o fim-de-semana do Rali Vinho Madeira

Esta sexta-feira e sábado, 6 e 7 de Agosto, há Rali Vinho Madeira e, por isso, é importante conhecer as previsões meteorológicas.

Para a manhã de sexta-feira teremos bom tempo, sendo que ao fim da tarde prevê-se que ocorram alguns períodos de chuva fraca. No sábado, o cenário agrava-se um pouco, com chuva por toda a ilha.

De acordo com o meteorologista Victor Prior, do IPMA, a temperatura máxima no Funchal terça-feira foi 27 °C, em Santana 24 °C e Santo da Serra 21 °C.