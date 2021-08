Porto Santo recebeu XV Simpósio Ambiental

A Câmara Municipal do Porto Santo realizou hoje, no auditório, o XV Simpósio Ambiental, subordinado ao tema 'Reflorestar para o Futuro'.

Susana Fontinha, da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, disse ao DIÁRIO que "é importante relembrar a importância da floresta num território como o Porto Santo”.

Há um ano, o Porto Santo foi classificado como Reserva da Biosfera da UNESCO.

Susana Fontinha acrescentou que “esta candidatura comtempla no seu plano de acção, até 2025, uma série de atividades que devem ser desenvolvidas em prol do conhecimento e da salvaguarda do património florestal do Porto Santo”.

Já Manuel Filipe, do Instituto da Floresta e Conservação da Natureza, disse que é preciso, “relevar o processo de re-florestação do Porto Santo”, tendo recordado a ilha quando "não tinha floresta" e quando possuía "poucas árvores".

O biólogo Joao Batista também participou neste simpósio e abordou os 'Solos e Paleosolos'. Sobre a temática disse que “o Chiapa de Azevedo teve um papel fundamental e tem de ser relevado como o princípio de tudo".

O simpósio continua com iniciativas exteriores, já com presença da Secretária Regional do Ambiente, Susana Prada, que vai participar igualmente nos 100 nos da reflorestacao do Pico Castelo, integrado nas comemorações os 25 anos da elevação de vila a cidade do Porto Santo.