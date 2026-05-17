Segundo cortejo da Festa da Flor coloriu Funchal

A Avenida do Mar, no Funchal, recebeu, este domingo, o segundo cortejo alegórico da Festa da Flor 2026.

Associação Cultural Império da Ilha, Associação de Batucada da Madeira, Associação F.T. – Fitness Team, João dos Santos Encarnação Mendes, Maria Isabel Gomes Melo Borges de Castro, Palco D’Emoções – Associação Cultural, Recreativa, Desportiva e Escola de Samba e Poeira D’Enigmas – Associação Recreativa, Cultural e Escola de Samba foram as trupes participantes.