Alexandre Camacho venceu na Ponta do Pargo, a 11.ª PEC, com menos 4 décimas do que Miguel Nunes e fica a 13 segundos exactos do líder do Rali.

Animada está a luta no âmbito do Campeonato Portugal de Ralis, para já liderada por Bruno Magalhães com 2,8 segundo de vantagem sobre Armindo Araújo, com José Pedro Fontes em terceiro nesta luta, a 5,2 de Bruno e 2,4 de Armindo.