Porto Santo celebra os 25 anos da elevação da Vila Baleira a cidade

Foi através de um diploma da Assembleia Legislativa da Madeira, Decreto Legislativo Regional 18/96/M, de 6 de Agosto, que se procedeu à elevação da Vila Baleira à categoria de cidade. O Município festeja a efeméride com uma sessão que o junta à Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climática, e o Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza, com intervenções do presidente da Câmara, Idalino Vasconcelos e da secretária Regional, Susana Prada.

A cerimónia celebrará, também, os 100 anos da reflorestação do Pico do Castelo. A homenagem recorda António Schiappa de Azevedo, regente florestal e todos os homens que procederam à reflorestação, no maciço leste da ilha, começando no Pico do Castelo e prolongando o florestamento, “revestido de meia encosta acima”, os Picos do Facho, Branco, e o Pico da Gandaia, lutando contra todas as dificuldades e “empenhando os maiores sacrifícios”.

Na comemoração oficial do 25.º aniversário marcam presença, no Pico do Castelo, o Coro do Centro Comunitário e o Coro da Universidade Sénior do Porto Santo, que irão interpretar a música ‘Porto Santo’, de Max e do poema ‘Pico, Verde Pico’. Segue-se a apresentação do livro, ‘O regente da floresta’ de Rute Areal, por Diana Branco, uma história que conduz o leitor a uma viagem pela história e cultura da ilha, procurando despertar em cada um de nós, a vontade de contribuirmos para o desenvolvimento do nosso território e das nossas gentes.

Pelo meio-dia, junto à Câmara Municipal, será descerrada a placa da Praça do Município e serão entregues, pela primeira vez, no Largo do Pelourinho, prémios de mérito escolar aos alunos do Ensino Básico e Secundário, como incentivo ao desempenho, num investimento aproximado de 3 mil euros.