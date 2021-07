Porto Santo já tem 'Casa do Voluntário'

A ilha do Porto Santo passou ter desde esta sexta-feira, a 'casa do voluntario'.

A secretária regional dos assuntos socais e inclusão, Augusta Aguiar esteve no Porto Santo para vista diversas instituições locais e abordou que a Casa do Voluntário, “é uma IPSS que já tem vários projectos e valências socais em acordos de cooperação com o governo regional”.

“Apresentaram-nos um projecto 'O Porto Santo Inclusivo', esse projecto foi aceite porque vem ao encontro do programa de governo que é em articulação um trabalho em rede com as IPSS, chegar á população, sobretudo, á população com maior venerabilidade social e económica”, disse a governante.

Augusta Aguiar, chamou atenção que a 'casa voluntário', “é uma IPSS que já tem 20 anos de existência e hoje estamos a inaugurar no Porto Santo, as instalações provisórias” que estão situadas no edifício na entrada principal do parque de campismo da ilha dourada.

A futura sede da 'casa do voluntario' no Porto Santo ficará situada na antiga escola primária, localizada no sítio da Ponta, que foi cedida pela câmara municipal.

A secretaria regional dos assuntos socais e inclusão anunciou que no Porto Santo, “já temos cinco famílias vulneráveis identificadas e vinte em analise e vamos ter um apoio intergeracional, não só um apoio aos idosos, mas também, às crianças e jovens com várias valências socais, nomeadamente com voluntariado de proximidade, acompanhamento dos idosos eu vivem sós, distribuição de refeições e outras partes de apoio, nomeadamente, em termos habitacionais com pequenas obras e equipamentos para esse fim”.

A secretaria regional visita esta sexta feira, o Clube naval do Porto Santo, que tem o projecto apoiado pelo orçamento participativo “Velejar pela Inclusão” e também vai inteirar-se dos programas de fundos socais criados durante a pandemia para o Porto Santo, o fundo de emergência para o apoio social e o FAROL como esta a ser esse trabalho no terreno.