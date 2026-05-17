Nacional conquista a Taça da Madeira
O Nacional – equipa de futebol sénior que terminou em segundo lugar na Divisão de Honra Regional – conquistou a Taça da Madeira depois de vencer, após prolongamento, o Santacruzense por 3-1. No final dos 90 minutos registava-se um empate, 1-1.
Marcou primeiro a equipa de Santa Cruz por intermédio de Filipe Jorge, aos 10 minutos. O Nacional chegou ao empate, aos 83 minutos, por Marcelo Marques. Já no prolongamento, aos 95, Marcelo Marques voltaria a marcar e colocava o Nacional na frente do marcador. Aos 105 minutos, novamente Marcelo Marques a marcar e a confirmar o triunfo alvinegro na final disputada no Estádio de Câmara de Lobos.