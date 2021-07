AM3 no Porto Santo tem novo comandante

O Tenente-Coronel João Gomes é o novo comandante do Aeródromo de Manobra Número 3 (AM3), sedeado na ilha do Porto Santo, que irá substituir o Coronel António Nunes.

O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, o General Joaquim Borrego, esteve presente na cerimónia que decorreu, no auditório do Centro Cultural e de Congressos ao início desta tarde de quinta-feira, 29 de Julho.

Na ocasião enalteceu o trabalho quotidiano da Força Aérea Portuguesa (FAP), “nas inúmeras missões de busca e salvamento, mas também nas evacuações aero-médicas" realizadas no Porto Santo.

Um resultado "do esforço dos que aqui prestam serviço, sendo motivo de orgulho de todos os intervenientes”, vincou.

“Apenas através deste esforço combinado poderemos continuar a cumprir com aquilo que nós juramos, defender Portugal e os portugueses, pois eles esperam também de nós”, reforçou o comandante da FAP.

Por seu turno, o discurso do novo comandante da AM3, fica marcado pela palavra “confiança”.

No início das funções no Porto no Porto Santo aproveitou para reiterar que a Força Aérea estará "sempre presente e sempre disponível em todas as áreas na nossa geografia".

O Tenente-Coronel, João Gomes, aproveitou ainda para dirigir uma palavra de reconhecimento aos militares e civis que trabalham naquele aeródromo.

De referir que nesta cerimónia marcaram ainda presença o Representante da República, Irineu Barreto, e o secretario regional da Saúde, Pedro Ramos, entre outras entidades civis e militares.