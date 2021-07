Espectáculo de teatro documental para ver em Câmara de Lobos

A Casa da Cultura de Câmara de Lobos acolhe amanhã (29) e na sexta-feira (30), pelas 21 horas, o espectáculo de teatro documental “Memórias que me foram passadas” , da autoria do encenador Andrew dos Santos.

O espectáculo reflecte uma pesquisa que o jovem veio a desenvolver com o intuito de perceber melhor a sua história e origem. A história dos seus bisavós, a história da própria cidade de Câmara de lobos e o relato do seu avô materno sobre a sua ida para a guerra colonial. É igualmente abordado o facto de ter nascido na África do Sul e ter voltado para a terra natal dos seus pais.

“O objectivo deste espetáculo será levar, de uma forma documental, alguns factos e algumas histórias a toda população câmara-lobense, numa ponte para o recomeço da actividade cultural na cidade, depois de uma situação pandémica grave em que toda a actividade foi posta em pausa devido as especificidades da pandemia Covid-19”, explica o encenador.

Esta não é uma estreia para Andrew dos Santos que tem já alguns projectos apresentados no município de Câmara de lobos, entre eles "Na proa da tradição" apresentado em 2020, por ocasião das festas de verão e do peixe espada-preto, em coprodução com a junta de freguesia de Câmara de lobos.

Do elenco da peça, mais uma vez apoiada pelas instituições locais (junta de freguesia e autarquia), fazem parte Andrew dos Santos e Pedro Araújo e os espectadores podem contar ainda com os testemunhos de Sotero Serrão, Martinha Serrão, Luís dos Santos e Lola dos Santos.

Os bilhetes para o espectáculo têm o valor de 5 euros, sendo que o preço para estudantes e seniores é de 3.50 euros. Mais informações podem ser obtidas através do número: 965095706.