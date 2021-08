Câmara Municipal de Câmara de Lobos procedeu ao asfaltamento integral dos arruamentos do Bairro da Palmeira

Em 2017, durante a campanha eleitoral, Pedro Coelho assumiu perante a população do Bairro da Palmeira que a reabilitação do mesmo iria avançar, tendo na altura sido acompanhado por representantes do IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, que apresentaram o projecto à população.

Volvidos 4 anos, o Projecto Integrado de Reabilitação do Bairro da Palmeira, um investimento do Governo Regional no valor de 4,9 milhões de euros, encontra-se concluído estando reabilitados todos os fogos habitacionais.

Como tal a autarquia de Câmara de Lobos procede agora à repavimentação integral dos arruamentos do complexo habitacional através de um investimento, suportado pelo orçamento municipal, na ordem dos 77 mil euros.

A intervenção envolve a repavimentação integral da faixa de rodagem e zonas de estacionamento, numa extensão linear de cerca de 1200 metros que abrangem uma área total de 5500 metros quadrados.

Durante a visita ao decorrer da obra de repavimentação, Pedro Coelho congratulou o IHM pela intervenção realizada ressalvando a importância da mesma não só em termos de infraestruturas mas também a nível social.

"Este projecto de reabilitação, vem não só dar nova cara ao Bairro da Palmeira mas também valorizar as pessoas que cá vivem, através da promoção de ações de formação que vêm capacitar as pessoas para a vivência em comunidade e preservação do património comum. As “Malvinas” já não existem, hoje temos um bairro cada vez mais integrado com uma comunidade que, tenho a certeza, preservará a obra feita", disse-

Esta repavimentação integra um lote de 11 repavimentações que foram apresentadas em março de 2021. Algumas já estão executadas sendo que as restantes serão realizadas até ao final do corrente mandato.