Jacinto Serrão defende requalificação da frente-mar de Câmara de Lobos

Jacinto Serrão, candidato pelo PS à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, esteve esta terça-feira, 27 de Julho, junto ao litoral do concelho.

Na ocasião, o candidato apontou diversos problemas que carecem de intervenção, a começar pelo complexo balnear das Salinas, património local que “já sorveu milhões de euros ao erário público” e que actualmente está “completamente abandonado, sem utilidade pública” e vedado aos câmara-lobenses e visitantes, destacou Jacinto Serrão.

O socialista defende a requalificação de diversos espaços e equipamentos na frente-mar de Câmara de Lobos, de modo a possibilitar o usufruto dos mesmos pela população e, dessa forma, gerar mais dinâmica económica no município.

O forno da cal e o parque de estacionamento são duas estruturas igualmente abandonadas e a carecer de requalificação. O candidato apela à intervenção.

Não se compreende como é que equipamentos desta natureza, que poderiam estar a dinamizar a economia e poderiam estar ao serviço da população de Câmara de Lobos, estão pura e simplesmente fechados e de costas voltadas para a população. Jacinto Serrão, candidato pelo PS à Câmara Municipal de Câmara de Lobos

O candidato socialista defendeu também a necessidade de requalificar a praia do Vigário, a qual tem um grande potencial atractivo, não só para a população do concelho, como para visitantes e turistas. Jacinto Serrão considera que o concelho “precisa desses investimentos para criar essas dinâmicas económicas e dar melhores condições de acesso” às pessoas.

Requalificar a baía de Câmara de Lobos, investir no varadouro e criar arrecadações para que os pescadores possam arrumar os materiais de pesca, são outras propostas do socialista. Desta forma, acredita, seria possível dar “uma nova organização e uma nova atractividade à baía”, tornando mais fácil a vida dos pescadores, mas também tornando este espaço mais atractivo, de modo a chamar visitantes e “criar uma excelente dinâmica económica e proporcionar o desenvolvimento do concelho”.