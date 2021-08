Novos casos de hoje na Madeira dividem-se por seis concelhos

Os 19 casos de covid-19 de transmissão local, de um total de 27 novas infecções, hoje reportados pela Direcção Regional da Saúde (DRS) dividem-se por seis concelhos. Funchal (14), Ribeira Brava (4), Machico (2), Santa Cruz (1), Câmara de Lobos (1) e Porto Santo (1) figuram nos mais recentes números da pandemia na Madeira.

Nos últimos cinco dias a Ribeira Brava já somou nove novos casos de covid-19. No mesmo período, o Porto Santo já contou mais 10 casos, com novas infecções a serem apontadas todos os dias.

Ao contrário do que acontecia no início da pandemia, as infecções agora identificadas dizem respeito, sobretudo, a cidadãos mais jovens. Quanto aos novos casos de hoje, nove são de pessoas entre os 10 e os 19 anos. Há quatro infectados com idades compreendidas entre os 20 e os 29 anos e seis entre os 40 e os 49 anos de idade. Acima dos 70 anos, embora já esteja toda a população vacinados, há a registar cinco novas infecções.