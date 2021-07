Câmara de Lobos investiu 285 mil euros no alargamento da vereda do Lagar da Giesta

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos decidiu investir 285 mil euros do orçamento municipal no alargamento do lagar da Giesta. Esta obra vai permitir o acesso automóvel às habitações e terrenos agrícolas.

No fundo, falamos de uma ligação automóvel entre a Rua Coronel Manuel França Dória e a Rua do Lagar da Giesta, "o que permitirá acesso directo às habitações terrenos adjacentes ao actual acesso pedonal".

De acordo com nota da autarquia, o caminho segue a o traçado da vereda com uma extensão de 192 metros e passará a ter uma largura de 3 metros acrescido de valeta. "Com o alargamento da vereda procedeu-se também à beneficiação da rede de abastecimento de água potável e à instalação de rede de saneamento de águas residuais", refere a mesma nota.

Bruno Coelho, vereador com o pelouro do Urbanismo e Ordenamento do Território, fez questão de salientar a importância desta obra, "que servirá cerca de 4 dezenas de agregados familiares, bem como os terrenos adjacentes à via". “Esta era uma obra muito desejada pelos moradores da zona, tanto que prontificaram-se a ceder os terrenos necessários para a execução deste alargamento. Saem todos a ganhar com a valorização das suas habitações e terrenos e com ligação à rede de saneamento de águas residuais”, disse.

"“O município continuará a promover este tipo de obras sempre que se justifique, quer pelo número de agregados beneficiados quer pela exequibilidade técnica da intervenção. Desde o início do mandato procedido a dezenas intervenções do género com benefícios claros para muitos munícipes, nomeadamente para os mais idosos que não têm que percorrer escadarias ou caminhos sinuosos para sair e regressar às suas habitações. Mais do que melhorar vias melhoramos a qualidade de vida das pessoas”, disse Bruno Coelho.