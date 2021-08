Rali é "festa" faça chuva ou sol

Tem início esta manhã a primeira etapa da 62ª edição do Rali Vinho da Madeira. Um prova com um itinerário compacto com 16 especiais de classificação, dupla ronda por oito traçados, dividas simetricamente em duas etapas e dois dias de competição.

Entre os cerca de 50 inscritos surgem os mais credenciados nomes da atualidade nos ralis nacionais e regionais ao nível absoluto e das classes, a que se junta um campeão do mundo júnior, um bom painel das melhores viaturas Rally2, e várias estreias nacional e regionais de modelos. Pelo desempenho dos últimos anos, as atenções estarão centradas na performance dos habituais animadores do campeonato local, Alexandre Camacho, Miguel Nunes e Pedro Paixão, todos em Skoda Fabia Rally2 Evo, e na sua muito provável disputa, habitualmente ao décimo de segundo, pela primazia.

No entanto, na luta pelas primeiras posições estarão igualmente o espanhol Jan Solans, ao volante de um Citroën C3 Rally2, ou anteriores vencedores do evento como Bruno Magalhães, aos comandos de um Hyundai i20 R5, e José Pedro Fontes, também a bordo de um Citroën C3 Rally2.

Para o Presidente do Governo, o rali é sobretudo uma festa. E é realizado em primeiro lugar para satisfação dos madeirenses.

O presidente da Comissão organizadora do rali, Paulo Fontes, garante que apesar dos condicionamentos, o rali não deixa de ser uma festa.

Após o desfile das viaturas ontem ao fim da tarde na Praça do Povo, onde está montado o Podium, hoje há competição na estrada….o que levará muito público às classificativas do Campo de Golfe, Palheiro Ferreiro, Boaventura e Santana. Público que ontem marcou presença no qualifying e Shakedown….e de forma ordeira, como destaca o Pedro Melvill Araújo, o director de prova.

Público bem colocado e com máscara é o que se espera para um Rali que tem uma ordem de partida diferente do números de porta e que foi ditada pelas escolhas resultantes do Qualifying de ontem.

Alexandre Camacho será o primeiro piloto na estrada na 1ª etapa desta edição do Rali Vinho da Madeira. Atrás de si seguirão Pedro Paixão, noutro Skoda Fabia Rally2 Evo, e Bernardo Sousa, com um Skoda Fabia R5.

Um rali que pode acompanhar na emissão especial e em simultâneo em seis rádios privadas, entre as quais a TSF, a Praia, Calheta, Santa, Porto Moniz e São Vicente. Uma emissão que será feita a partir do estúdio montado na praça CR7.

As condições atmosféricas serão decisivas para o andamento do Rali. Para já, da estrada, há sinais de chuva na primeira classificativa, no Santo da Serra.

No Estádio da Madeira há céu nublado, e já algum público na estrada.