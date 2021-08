Nascimentos com nova quebra. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira. No primeiro semestre deste ano, 820 bebés foram submetidos ao ‘teste do pezinho’ na Madeira, menos 39 do que no período homólogo de 2020.

Uma Ilha com apenas 16 crianças. Freguesia perdeu 26% da população e envelhece entre a emigração e o isolamento. A reportagem para ler nesta edição.

Mais de 1.700 insolvências em 6 anos. Comércio é o sector que mais sofre, representando 28% do total de processos decretados nos tribunais da Madeira. Saiba pormenores no DIÁRIO desta quarta-feira.

Incentivos para médicos de áreas carenciadas. Governo reserva 400 mil euros para aumentar, este ano, salários em três especialidades, outra das notícias em destaque.

Oito árvores já tombaram no Largo da Fonte. Novenas de Nossa Senhora do Monte começam amanhã com a praça vedada.