Voluntários de Câmara de Lobos extinguiram fogo florestal durante a noite

Um incêndio em mato no Caminho do Cabouco, Jardim da Serra, e com reacendimento ou novo foco já em zona florestal ao caminho da Boca dos Namorados, deram trabalho durante toda a noite aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

Inicialmente, pelas 22h40 foram enviados dois veículos com 6 homens para combaterem um fogo em mato, mas cerca de uma hora depois foram novamente alertados para um incêndio, desta vez em zona de floresta na conhecida zona da Boca dos Namorados, pelo que o efectivo foi enviado para o local com reforço de mais dois meios, totalizando dois ligeiros e dois pesados.

Ao todo 12 elementos daquela corporação estiveram empenhados no combate ao fogo que só foi dado por extinto pelas 6 horas desta quarta-feira. Uma equipa mantêm-se no local em vigilância.