Câmara e presidente com o mesmo empreiteiro

‘Obras para a Câmara e para o presidente’ é o título que faz manchete da edição impressa de hoje. Uma investigação que conclui que a autarquia de Câmara de Lobos adjudicou cinco contratos a uma empresa que também fez trabalhos na casa do presidente, Pedro Coelho. Na mesma câmara, um funcionário municipal foi escolhido para fornecer material de papelaria.

Começou ontem o Rali Vinho Madeira, com a realização do Qualifying em que Pedro Paixão foi o mais rápido. Muito público e alguma chuva. Hoje começam as classificativas a ‘doer’.

Nesta edição destaque, também, para campanha de adopção de animas lançada pelo DIÁRIO e pela SPAD que decorre entre 9 e 21 de Agosto. Ao todo, são 187 cães e 50 gatos à espera de uma família.

Num momento em que a vacinação de crianças continua a ser motivo de polémica, é notícia o facto de a taxa de incidência das infecções de Covid-19, nos últimos 14 dias, ser maior no grupo etário dos 10 aos 19 anos.

O Governo Regional investe mais 450 mil euros para duplicar a capacidade de testagem.

Na ‘Volta à Ilha’, a reportagem passou pela freguesia da Sé, no Funchal. Uma das poucas que registaram aumento da população, segundo os resultados provisórios dos Censos 2021.

Tudo isto e muito mais na edição impressa do Diário, nos diversos meios online e na TSF-Madeira.