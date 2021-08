Sexta-feira com céu nublado e aguaceiros fracos

Esta sexta-feira, dia em que as classificativas do rali são a 'doer', esperam-se períodos de céu muito nublado e, como ontem, pode mesmo cair alguma chuva, ainda que fraca, até ao final da manhã e em especial nas vertentes norte da ilha da Madeira e nas terras altas.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) anunciam também vento moderado do quadrante norte, entre 10 a 30 quilómetros, soprando por vezes forte, até 40 quilómetros nas terras altas.

No Funchal, o vento será mais fraco, não chegando aos 15 quilómetros e o céu estará nublado.

Poderá contar com ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros no mar da Costa Norte e ondas de sudoeste inferiores a 1 metro no da Costa Sul. A temperatura da água do mar rondará os 22/23ºC.

Apesar de pouco sol, o risco da radiação UV continua muito elevado na Madeira, por isso aconselha-sea usar óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't'shirt' e protector solar.