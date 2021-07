Caminho de São João em Câmara de Lobos repavimentado

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos procedeu à repavimentação do caminho de São João, na freguesia de Câmara de Lobos. Um investimento do orçamento municipal na ordem dos 118 mil euros, integrado no Programa de Recuperação de Estradas e Caminhos Municipais.

Os trabalhos realizados compreenderam a recuperação integral da faixa de rodagem ao longo de toda a do caminho com cerca de 840 metros de extensão. A via já havia sido intervencionada pela autarquia com a construção de muro e ameias num segmento do troço que apresentava problemas de segurança para todos os que circulavam na via.

O caminho de S. João é uma via transversal à estrada João Gonçalves Zarco, que serve um importante aglomerado populacional, constituído historicamente como uma das zonas de expansão habitacional do concelho. Esta foi durante muito tempo a principal via de circulação entre as freguesias do Estreito de Câmara de Lobos e a sede de concelho, tendo o primeiro automóvel chagado à referida freguesia em 1914 utilizando esta via. Câmara Municipal de Câmara de Lobos

A última intervenção de melhoria integral da faixa de rodagem datava o ano de 1995, o actual executivo, ouvindo a população, procedeu à fresagem integral da via e reposição de nova camada de betuminoso.

O executivo municipal visitou a intervenção em curso, que visa também garantir a maior durabilidade da faixa de rodagem e a segurança e conforto de todos os que diariamente utilizam esta via opara aceder às suas habitações.

A obra está integrada no lote de 11 vias cuja intervenção já se encontra em curso ou em vias que serão intervencionadas até ao final do actual mandato. O actual executivo recorda que desde o início do primeiro mandato foram intervencionadas mais de meia centena de vias, tendo sido dado inicialmente prioridade às vias estruturantes que apresentavam piso em mau estado.