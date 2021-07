Jacinto Serrão defende medidas de "incentivo à permanência" no concelho de Câmara de Lobos

O candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Jacinto Serrão, define como prioridades a implementação de medidas activas de apoio às famílias, incentivos à natalidade, criação de emprego e melhoria das acessibilidades, de modo a fixar as pessoas no concelho.

Medidas que considera fundamentais, na sequência dos resultados preliminares dos Censos 2021 relativamente a Câmara de Lobos, que indicam uma considerável perda populacional.

"Câmara de Lobos perdeu, desde 2011, 9,8% da sua população, tendo agora cerca de 32.175 pessoas, quando em 2011 éramos 35.666”, dá conta o socialista, acrescentando que, contrariamente ao que tem sido dito, “Câmara de Lobos ainda não está na moda”, algo que, segundo o candidato, deve-se às condições de vida que o concelho oferece, falta de incentivos à natalidade e ausência de uma estratégia de captação de famílias para o município.

Jacinto Serrão entende que as acessibilidades são fundamentais, apontando que o Curral das Freiras tem vindo a perder pessoas porque “a acessibilidade continua a ser uma miragem”, já que há décadas que está prometida uma segunda via, mas a mesma continua por concretizar. Além disso, constata que o Jardim da Serra tem uma Via Expresso interrompida há anos.

Para as pessoas se fixarem, é preciso que se lhes dê condições para circularem de forma mais ágil e fluída e estas duas freguesias têm sido esquecidas no que aos acessos diz respeito. Muitas vezes, o Governo Regional apenas responde a quem reclama, a quem reivindica. E o Governo Regional tem considerado que em Câmara de Lobos está tudo controlado. Jacinto Serrão, candidato à Câmara Municipal de Câmara de Lobos

Jacinto Serrão recorda ainda que o PS tem vindo a alertar para o facto de Câmara de Lobos, face a outros concelhos, não oferecer as melhores condições à classe média. “É exactamente por essa razão que o nosso projecto propõe uma devolução de rendimentos às famílias, através da redução do IMI para a taxa mínima e redução da participação variável do IRS para 2,5%”, aponta, justificando a pertinência desta solução pelo facto de Câmara de Lobos ser um dos municípios da Região em que os munícipes da classe média têm menos retorno por ali viverem.